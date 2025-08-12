Мир
08:27, 12 августа 2025Мир

Турецкий политолог заявил о критике Зеленского за срыв переговоров в 2022 году

Политолог Озер: Запад будет критиковать Киев за срыв переговоров в 2022 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Italian Presidency Press Office / Paolo Giandotti / Reuters

Запад в ближайшее время начнет критиковать Киев за срыв договоренностей в 2022 году в Стамбуле, заявил турецкий политолог Энгин Озер. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, Европа начнет критиковать украинского главу Владимира Зеленского за то, что он в последний момент отменил мирное соглашение, достигнутое тогда в Турции.

«Действительно, отказ от того, что могло бы считаться идеальным соглашением для Украины в свете ее нынешней ситуации, был вопиющим проявлением близорукости», — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что Зеленский проведет переговоры с лидерами Европы перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

