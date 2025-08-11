Зеленский проведет переговоры с лидерами Европы перед встречей Путина и Трампа

Reuters: Германия проведет онлайн-встречу лидеров Европы по Украине 13 августа

Германия 13 августа проведет онлайн-встречу лидеров европейских стран, посвященную ситуации в Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Германия в среду созывает виртуальную встречу европейских лидеров в преддверии телефонного разговора Европы с президентом США Дональдом Трампом», — сказано в сообщении.

В обсуждении примут участие лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также президент Украины Владимир Зеленский и представители Европейского союза (ЕС) и НАТО. Подчеркивается, что ключевой темой разговора станут возможные меры давления на Россию.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Вашингтон пообещал проконсультироваться с европейскими партнерами перед предстоящим саммитом США и России.

До этого Дональд Трамп сообщил, что встреча с Владимиром Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.