Премьер Польши раскрыл планы США перед переговорами с Путиным

Туск: США проконсультируются с Европой перед встречей Путина и Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Соединенные Штаты пообещали проконсультироваться со странами Европы перед предстоящей встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Reuters.

«Соединенные Штаты обязались проконсультироваться с европейскими партнерами перед встречей», — сказано в сообщении.

При этом Туск отметил, что испытывает как опасения, так и надежды в связи с переговорами Путина и Трампа. Также премьер Польши добавил, что, по его мнению, украинская сторона тоже должна участвовать в переговорах.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позже эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

