Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 12 августа 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал заявление стран ЕС по Украине

Зеленский выразил благодарность лидерам Европы за четкую поддержку Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский выразил благодарность странам-членам Европейского союза на фоне их поддержки Украины. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

«Благодарен лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности», — написал он.

Зеленский также выразил поддержку действиям президента США Дональда Трампа. 12 августа лидеры стран ЕС в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги выпустили совместное заявление, в котором анонсировали новые санкции против России и всестороннюю поддержу Киева. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к обращению.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с российским лидером пройдет на Аляске 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина изменения позиции Зеленского по территориальным уступкам

    Раскрыто состояние Щербакова после госпитализации

    Минобороны прокомментировало сообщения о беспилотниках в Татарстане

    В Польше понадеялись на встречу Путина и Трампа

    Лукашенко заявил о недопустимости лишних денег в банках Белоруссии

    В Госдуме раскритировали законопроект о платном школьном образовании для детей мигрантов

    В Европе рассказали о скором удешевлении выпуска танков

    Накачавшие младенца магнезией российские врачи выйдут на свободу через пару лет

    Звезда «Интернов» снялась в купальнике после похудения на 23 килограмма

    Зеленский прокомментировал заявление стран ЕС по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости