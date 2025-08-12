Зеленский прокомментировал заявление стран ЕС по Украине

Зеленский выразил благодарность лидерам Европы за четкую поддержку Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский выразил благодарность странам-членам Европейского союза на фоне их поддержки Украины. Об этом президент написал в своем Telegram-канале.

«Благодарен лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности», — написал он.

Зеленский также выразил поддержку действиям президента США Дональда Трампа. 12 августа лидеры стран ЕС в преддверии встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги выпустили совместное заявление, в котором анонсировали новые санкции против России и всестороннюю поддержу Киева. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к обращению.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с российским лидером пройдет на Аляске 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.