Политолог Марков обвинил Зеленского во лжи касательно обмена территориями

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, говорят о том, что конституция страны запрещает ему отдавать территории России. На это обратил внимание политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале, комментируя критику американского лидера Дональда Трампа в адрес Зеленского.

«Зеленский прямо лжет... Конституция не позволяет отдавать территории юридически, но отводить войска и отдавать территорию фактически конституция Украины не запрещает», — пояснил эксперт.

Ранее Трамп указал на то, что Зеленскому не требовалось одобрение в соответствии с конституцией, чтобы вступить в войну, однако когда речь зашла об обмене территориями, он сразу вспомнил об основном законе государства.