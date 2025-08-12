Жестоко изрезавший школьницу подросток предстанет перед судом в российском регионе

В Ульяновской области будут судить 15-летнего подростка за убийство девочки

В Ульяновской области перед судом предстанет 15-летний подросток за расправу над 14-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура региона.

Юношу обвиняют по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. По версии следствия, ночью 3 апреля в одном из домов в селе Тумкино он нанес соседскому ребенку более 70 ударов ножом и топором. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Тело нашла мать в подвале своего дома.

Как стало известно РИА Новости, мотивом преступления стало то, что потерпевшая оскорбила сестру юноши. Свою вину он признал частично. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

