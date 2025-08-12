Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:27, 12 августа 2025Силовые структуры

Жестоко изрезавший школьницу подросток предстанет перед судом в российском регионе

В Ульяновской области будут судить 15-летнего подростка за убийство девочки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ульяновской области перед судом предстанет 15-летний подросток за расправу над 14-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура региона.

Юношу обвиняют по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. По версии следствия, ночью 3 апреля в одном из домов в селе Тумкино он нанес соседскому ребенку более 70 ударов ножом и топором. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Тело нашла мать в подвале своего дома.

Как стало известно РИА Новости, мотивом преступления стало то, что потерпевшая оскорбила сестру юноши. Свою вину он признал частично. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Камчатке будут судить опекуншу, заморившую голодом пятилетнюю девочку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    25 лет назад погибла подлодка «Курск». Почему моряки уверены, что в нее врезалась субмарина НАТО?

    Худым людям назвали причины высокого уровня холестерина

    Задержанных за теракт в депо российских подростков обманул куратор

    Полковник объяснил подготовку ВСУ плацдарма для наступления у границ России

    В России высказались о введении дресс-кода для учителей

    Выручка VK Tech значительно возросла

    В России назвали возможные компромиссы на переговорах с Украиной

    Раскрыто количество предотвращенных с начала года терактов в России

    Раскрыта цена помолвочного кольца невесты Роналду

    В России рассказали о нише РПЛ-20

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости