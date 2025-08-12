Жителей Крыма предупредили о длительных отключениях мобильного интернета

Мининформ Крыма заявило, что в регионе возможны длительные отключения интернета

Жителей Крыма предупредили, что в регионе могут отключать мобильный интернет на длительный период. Об этом заявило Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма в Telegram.

Уточняется, что к этой мере могут прибегнуть, чтобы защитить регион от атак со стороны украинской армии. При этом, подчеркнули в ведомстве, кабельный интернет и сотовая связь будут работать.

Крымчан также призвали подготовиться к отключению мобильного интернета заранее. В частности, отметило Мининформ Крыма, необходимо сохранить несколько телефонов сервисов такси, иметь наличные деньги, заранее договориться с близкими держать связь с помощью звонков и СМС, скачать офлайн-карты и использовать точки безопасного Wi-Fi.

Ранее стало известно, что в Республике Коми временно ограничили работу мобильного интернета. В Минцифры региона назвали произошедшее плановой превентивной мерой.