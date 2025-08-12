Экономика
08:12, 12 августа 2025Экономика

Жителям Подмосковья пообещали туман

В МЧС предупредили жителей Подмосковья о тумане с видимостью 200-700 метров
Мария Черкасова

Фото: Pixabay

Утром во вторник, 12 августа, в Подмосковье ожидается туман. Об этом жителей региона предупредила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области в Telegram-канале.

Ухудшение видимости местами будет до 200-700 метров. В ведомстве рекомендуют водителям включать противотуманные фары, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют быть особенно внимательными при переходе дороги и по возможности использовать светоотражающие элементы на одежде.

Ранее жителям столицы пообещали потепление к концу недели. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в пятницу и субботу, 15 и 16 августа, днем ожидается от плюс 20 до 26 градусов Цельсия. Дожди, согласно прогнозу специалиста, прекратятся в пятницу.

