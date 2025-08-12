Россия
06:01, 12 августа 2025РоссияЭксклюзив

В российских ТЦ стал популярен «зыринг»

Исследование «Марко Молл»: в российских ТЦ стал популярен «зыринг»
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Почти каждый четвертый зумер приходит в торговый центр (ТЦ) не за покупками, а чтобы посмотреть, пообщаться, почувствовать атмосферу, показал опрос ТРЦ «Марко Молл», в котором приняли участие 1,4 тысячи респондентов в возрасте до 30 лет. О популярности нового тренда под названием «зыринг» аналитики рассказали «Ленте.ру».

Отвечая на вопрос, случается ли вам приходить в ТЦ без цели что-то купить, 23,3 процента опрошенных выбрали вариант «часто», 35,6 — «иногда» и только 26,1 указали, что точно знают, зачем им ехать в ТЦ.

Большинство респондентов (51,7 процента) основной целью визита в ТЦ назвали шопинг в сочетании с другими активностями. Так, 35 процентов опрошенных выбирают также это место для встреч с друзьями, 34,4 — чтобы поесть на фудкорте.

Аналитики отмечают, что в этой новой модели поведения покупки происходят, но не являются первичной целью. Так, большинство зумеров не посвящают все время в ТЦ покупкам — 28,3 процента тратят на них менее четверти времени, а еще 23,9 — около половины. Только 32,2 процента респондентов отметили, что практически все свое пребывание там посвящают шопингу.

Ранее в Москве в женском туалете ТЦ на Новоухтомском шоссе нашли скрытые камеры в туалетных ершиках и подставках от них. Их установил 64-летний электрик. Чтобы осуществить задуманное, он замаскировался под женщину при помощи парика, пальто, шарфа, перчаток и макияжа.

