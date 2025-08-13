Из жизни
13 августа 2025

107-летняя женщина поделилась философскими и не очень секретами долголетия

107-летняя американка назвала секретом долголетия оптимизм и коктейли с друзьями
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tanya Breen / Asbury Park Press

107-летняя жительница США поделилась секретами долгой и счастливой жизни. Об этом она рассказала People.

Милдред Барон родилась в 1918 году в Бруклине. 42 года женщина проработала бухгалтером — карьеру она начала во время войны, когда все знакомые мужчины ушли на фронт. «Но, как я говорила, и это прошло», — философски замечает американка. Недавно она отпраздновала 107-й день рождения, что не мешает ей вести активный образ жизни.

Главным секретом долголетия Барон назвала оптимизм и умение сохранять позитивный взгляд на вещи. «Будьте спокойны, сохраняйте мир в душе и помните: "И это пройдет"», — советует долгожительница, пережившая Великую депрессию, Вторую мировую войну и пандемию COVID-19. Барон также объясняет свою долгую жизнь и ясный ум любовью к острой пище, созданием 3D-картин и послеобеденными коктейлями с друзьями. «Пиво — мой выбор», — пошутила она, но затем уточнила, что предпочитает имбирный эль.

Ее дочь Бонни Гринштейн называет мать талантливой художницей, которая всегда в курсе мировых событий. В доме престарелых Applewood Village, куда Милдред переехала перед сотым днем рождения, она известна как душа компании.

Ранее сообщалось, что жительница США прыгнула с парашютом в честь 100-летнего юбилея и раскрыла секрет своего долголетия. Пегги Вулф из Миссури считает, что прожила так долго, потому что никогда не злоупотребляла алкоголем.

