10:33, 13 августа 2025Силовые структуры

40-летний брокер покупал девственность у российских школьниц

В Екатеринбурге задержан 40-летний брокер за секс со школьницами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правоохранительные органы задержали в Екатеринбурге 40-летнего брокера по подозрению в сексе со школьницами. Об этом сообщает E1.ru.

Заявление на мужчину написала мать девочки, получившая на телефон видео из квартиры, на котором ее дочь занимается с ним сексом. Он знакомился со школьницами, приглашал их в рестораны, предлагая заплатить за девственность до 100 тысяч рублей.

В редакцию обратились другие жертвы брокера и показали переписку с ним. В сообщениях мужчина обещает девочкам машину, квартиру и корону главной красавицы Екатеринбурга. Он заманивал их на съемную квартиру рядом со своим домом.

Мать задержанного не верит в его виновность, считает, что его подставили. По ее словам, у сына есть 20-летняя невеста.

Ранее сообщалось, что в Республике Хакасия следователи устанавливают личность неизвестного злоумышленника, шантажировавшего двух российских школьниц и вымогавшего у них фото и видео эротического характера.

