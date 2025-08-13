Агенты СБУ начали менять внешность с помощью пластической хирургии

Агенты СБУ прибегают к пластической хирургии, чтобы быть неузнаваемыми

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) начали менять внешность с помощью пластической хирургии, чтобы обезопасить себя, становясь неузнаваемыми. Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью телеканалу «Мы-Украина».

По его словам, СБУ привлекает всемирно известных пластических хирургов, чтобы обезопасить жизнь своих негласных агентов после выполнения заданий. Он добавил, что после этого для них готовят документы прикрытия и агенты начинают внедряться с нуля. Малюк объяснил, что это делается в случае, если «враг бдит и хочет их догнать».

Ранее Малюк раскрыл новые подробности операции «Паутина», в ходе которой атаке подверглись российские военные аэродромы. По его словам, когда грузовики с дронами выехали со склада в Челябинске, украинские агенты уже покинули территорию России.