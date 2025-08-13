Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 13 августа 2025Россия

Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР

Минобороны России заявило о контроле над селами Суворово и Никаноровка в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, подразделения российской группировки войск «Центр» заняли села Суворово и Никаноровка.

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям восьми бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Бои проходили в районе населенных пунктов Рубежное, Дмитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск ДНР, а также Филия и Новопавловка Днепропетровской области.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» свыше 385 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронеавтомобиль «Казак», пикап и артиллерийское орудие.

Ранее подразделения группировки также взяли под контроль донецкое село Луначарское. Кроме того, 9 августа сообщалось, что российские войска заняли Яблоновку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    «Почему геноцид еще не запрещен?» Участники СВО призвали запретить аборты в России

    Киллер поплатился за расправу над бизнесменом в центре Москвы

    Две вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

    В Госдуме объяснили рассылку россиянам уведомлений о воинском учете

    На ЗАЭС назвали провокацией обстрел ВСУ территории станции

    Зеленский приехал в Берлин на «марафон». С кем он желает встретиться перед переговорами Путина и Трампа?

    У англичан появилась проблема национального масштаба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости