Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР

Минобороны России заявило о контроле над селами Суворово и Никаноровка в ДНР

Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, подразделения российской группировки войск «Центр» заняли села Суворово и Никаноровка.

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям восьми бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Бои проходили в районе населенных пунктов Рубежное, Дмитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск ДНР, а также Филия и Новопавловка Днепропетровской области.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности «Центра» свыше 385 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронеавтомобиль «Казак», пикап и артиллерийское орудие.

Ранее подразделения группировки также взяли под контроль донецкое село Луначарское. Кроме того, 9 августа сообщалось, что российские войска заняли Яблоновку.