Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз

У блогера и дизайнера Артемия Лебедева 12 августа родился 11-й ребенок

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Вечером 12 августа у блогера родилась дочь. Уточняется, что рост ребенка составил 53 сантиметра, вес — 4050 граммов.

Девочка появилась на свет в одном из лучших роддомов Москвы, отмечает Mash. По данным издания, Лебедев сам присутствовал на родах.

Позднее дизайнер подтвердил информацию, что стал отцом. При этом имя ребенка он называть отказался.

В январе 2024 года Лебедев сообщил, что развелся. Он также добавил, что намерен искать новую спутницу жизни. В интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), вышедшем в августе 2024-го, дизайнер заявил, что уже состоит в новых отношениях.

Лебедев редко рассказывает о личной жизни. Блогер утверждал, что является отцом десяти детей от пяти разных женщин.