Автомобилистов предупредили о еще одном возможном штрафе за тонировку

SHOT: В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»

Для российских автолюбителей может появиться еще один штраф — за «иранскую тонировку». Его размер может составить до 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Такой вид затемнения стекол заключается в том, что сама по себе тонировка не требует особых усилий и представляет рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, использование подобных видов тонировки провоцирует рост риска на дорогах. Поэтому НАС уже отправил запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева, в котором попросил ввести штраф за использование любых приспособлений, имитирующих тонировку.

Автоэксперты предлагают, что при первом попадании водитель должен будет заплатить не менее 5 тысяч рублей, однако если его поймают повторно, то сумма штрафа уже будет не менее 15 тысяч. Помимо прочего, представители союза просят полностью запретить продажу таких приспособлений в стране.

Ранее в России предложили изменить правила тонировки передних стекол авто. Парламентарий Ярослав Нилов отметил, что тонирование передних стекол допускается во многих странах, поскольку это позволяет защитить водителя от «ослепления» солнечными лучами, а также снизить температуру нагрева салона, однако их светопропускание стоит снизить.