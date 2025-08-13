Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:01, 13 августа 2025Россия

Автомобилистов предупредили о еще одном возможном штрафе за тонировку

SHOT: В России могут ввести штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Для российских автолюбителей может появиться еще один штраф — за «иранскую тонировку». Его размер может составить до 15 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Такой вид затемнения стекол заключается в том, что сама по себе тонировка не требует особых усилий и представляет рулонные шторки, которые легко крепятся и снимаются.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, использование подобных видов тонировки провоцирует рост риска на дорогах. Поэтому НАС уже отправил запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева, в котором попросил ввести штраф за использование любых приспособлений, имитирующих тонировку.

Автоэксперты предлагают, что при первом попадании водитель должен будет заплатить не менее 5 тысяч рублей, однако если его поймают повторно, то сумма штрафа уже будет не менее 15 тысяч. Помимо прочего, представители союза просят полностью запретить продажу таких приспособлений в стране.

Ранее в России предложили изменить правила тонировки передних стекол авто. Парламентарий Ярослав Нилов отметил, что тонирование передних стекол допускается во многих странах, поскольку это позволяет защитить водителя от «ослепления» солнечными лучами, а также снизить температуру нагрева салона, однако их светопропускание стоит снизить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПВО России изменила правила игры в конфликте Индии с Пакистаном. Что повлияло на ход событий?

    Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробном мире

    Эмма Стоун без штанов снялась для журнала

    Бывшие российские борцы с коррупцией получили сроки в колонии за взятки

    В США высказались о предполагаемых сроках снижения пошлин для Китая

    Японец приехал в Россию и пришел в шок со словами «они такие длинные»

    Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции Германии

    Трамп столкнулся с проблемой перед переговорами с Путиным

    Названа лучшая диета для снижения риска развития нескольких видов рака

    В России лесовоз повторил сцену из «Пункта назначения» и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости