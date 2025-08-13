Барнаульского маньяка с 11 жертвами на счету захотели отправить за решетку на 25 лет

Прокуратура потребовала 25 лет для обвиняемого в убийстве 11 девушек в Барнауле

В Алтайском крае прокуратура потребовала 25 лет колонии для бывшего чиновника администрации Калманского района Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 девушек в Барнауле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Гособвинение считает, что вина подсудимого полностью доказана, и просит отправить его на 25 лет в колонию строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме. Отмечается, что это максимально возможное наказание, так как в связи с истечением сроков давности Манишину не может быть назначен пожизненный срок.

Обвиняемого задержали в 2023 году. Он стал фигурантом дела барнаульского маньяка, орудовавшего в начале 2000-х годов. По версии следствия, первое преступление он совершил в 1989 году, удушив отказавшую ему в интимной близости девушку. После этого жертвами стали еще десять человек, среди которых пять несовершеннолетних абитуриенток Алтайского госуниверситета. Мужчина обманом уводил их с территории вуза, убеждал сесть в машину, вывозил в безлюдное место, где насиловал и совершал удушение с помощью ремня безопасности. Он дал признательные показания.

