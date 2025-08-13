Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 13 августа 2025Силовые структуры

Барнаульского маньяка с 11 жертвами на счету захотели отправить за решетку на 25 лет

Прокуратура потребовала 25 лет для обвиняемого в убийстве 11 девушек в Барнауле
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Алтайском крае прокуратура потребовала 25 лет колонии для бывшего чиновника администрации Калманского района Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 девушек в Барнауле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Гособвинение считает, что вина подсудимого полностью доказана, и просит отправить его на 25 лет в колонию строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме. Отмечается, что это максимально возможное наказание, так как в связи с истечением сроков давности Манишину не может быть назначен пожизненный срок.

Обвиняемого задержали в 2023 году. Он стал фигурантом дела барнаульского маньяка, орудовавшего в начале 2000-х годов. По версии следствия, первое преступление он совершил в 1989 году, удушив отказавшую ему в интимной близости девушку. После этого жертвами стали еще десять человек, среди которых пять несовершеннолетних абитуриенток Алтайского госуниверситета. Мужчина обманом уводил их с территории вуза, убеждал сесть в машину, вывозил в безлюдное место, где насиловал и совершал удушение с помощью ремня безопасности. Он дал признательные показания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    В Госдуме порассуждали об отмене домашних заданий

    Владельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали на десятки миллиардов рублей

    Подтверждено участие Лаврова в саммите на Аляске

    В России высказались о проблеме Трампа перед переговорами с Путиным

    30-летняя сиделка Ивана Краско высказалась о романтических чувствах к актеру

    В США рассказали о посланном России сигнале

    Стало известно о подарке Ивана Краско для бойцов СВО

    107-летняя женщина поделилась философскими и не очень секретами долголетия

    В Киеве раскрыли наихудший для Украины сценарий переговоров Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости