Белла Хадид показала обнаженную грудь на новых фото

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала новые фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в штанах в красно-белую клетку с низкой посадкой. Кроме того, на ней было вязаное пончо, сквозь прозрачную ткань которого виднелась ее обнаженная грудь. При этом она позировала перед камерой с небрежным пучком на голове и массивными серьгами, держа в руках флакон духов собственного бренда Orebella.

В мае стало известно о родственнице моделей Беллы и Джиджи Хадид. Сообщалось, что манекенщицы начали общаться со сводной сестрой Айдан Никс в конце 2023 года.