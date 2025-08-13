Мир
Большие Яйца увидели претендентом на высшую награду США

Newsweek: Трамп рассмотрит награждение Больших Яиц высшей наградой США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Вашингтоне рассмотрят возможность награждения 19-летнего американского подростка Эдварда Коростина по прозвищу Большие Яйца Президентской медалью Свободы, высшей гражданской наградой в США. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Отвечая на вопрос журналистов, глава президентской канцелярии пообещала, что обсудит вопрос присуждения награды Эдварду Коростину лично с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Эдвард Коростин заступился в Вашингтоне за молодую женщину, на которую напали восемь злоумышленников, и оказался жестоко избит.

Трамп, в свою очередь, назвал столицу Соединенных Штатов одним из самых опасных городов мира и распорядился направить туда Национальную гвардию.

