Бойцы подразделения «Орлан» попали под удары дронов в российском регионе

Гладков: Пять бойцов подразделения «Орлан» пострадали при ударах дронов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бойцы подразделения «Орлан» попали под удары дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Четыре бойца ранены в районе села Новая Деревня Белгородского района в результате детонации дрона. Всех пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода», — написал чиновник.

Еще один боец получил ранения из-за взрыва дрона в городе Шебекино. Он сам обратился к местным медикам, его перевели в городскую больницу Белгорода.

Накануне пятеро детей попали под удар украинских войск в Белгородской области. Под атаку FPV-дрона попал частный дом в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Девочек 4, 6, 9 и 16 лет, а также 14-летнего мальчика доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

