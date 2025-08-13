Бывший СССР
Бойцы ВСУ начали саботировать приказы высшего руководства

Рогов: Бойцы ВСУ стали чаще саботировать приказы высшего руководства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские военнослужащие стали чаще саботировать приказы высшего руководства. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Никто не просто не хочет умирать за режим [Владимира] Зеленского, а все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала», — пояснил он.

Рогов отметил, что российские войска ежедневно продвигаются вперед на десятки квадратных километров и продолжат это делать еще с большей скоростью. Однако, по его словам, Зеленский отказывается это признавать и цепляется за призрачные надежды, рассчитывая на помощь со стороны Запада.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о росте недовольства в рядах ВСУ. По ее данным, военные негодуют из-за возврата к жесткому, централизованному стилю командования, что приводит к неоправданным жертвам и снижает боевой дух.

