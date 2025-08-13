Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

РБК: Покупатели витаминов стали предпочитать лекарственным средствам БАДы

За последний год продажи витаминов в категории биологически активных добавок (БАД), то есть не имеющих подтвержденного эффекта, выросли на 7,3 процентных пункта. Об этом со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак» пишет РБК.

По состоянию на 30 июня доля продаж витаминов среди всех БАД достигла 29,3 процента, что позволило им стать самым популярным товаром в этой категории.

Вместе с тем спрос на витамины, зарегистрированные как лекарственные средства, сокращается третий год подряд. По данным RNC Pharma, за первое полугодие падение в натуральном составило 5,8 процента, а в 2024 году — четыре процента.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что потребители витаминов постепенно переходят на БАДы, потому что они дешевле и доступнее, так как продаются на маркетплейсах. По его словам, производители активно занимаются продвижением, понимают, как работают онлайн-каналы, и предпочтения потребителей.

Еще одним фактором в пользу витаминов в категории БАД могло стать падение цен на них на 14,9 процента за год. А вот витамины как лекарства за полгода подорожали на 14,5 процента.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина предупредила, что злоупотребление БАДами несет серьезную опасность для здоровья. По ее словам, некоторые вещества могут усваиваться хуже в сочетании с другими, вызывать побочные эффекты, аллергические реакции, иммунные нарушения и даже аутоиммунные заболевания.