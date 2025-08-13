Дочь Байдена ушла от мужа

Младшая дочь бывшего президента США Джо Байдена подала на развод. Об этом сообщает издание The Philadelphia Inquirer.
Эшли Байден 13 лет была замужем за отоларингологом и пластическим хирургом Говардом Крейном. Они поженились в июне 2012 года в американском городе Гринвилл, штат Делавэр. Этому предшествовала помолвка на закате на живописном утесе в Калифорнии.
Байден не объяснила, почему решила уйти от мужа. 11 августа она опубликовала в соцсети видео, на котором идет по парку и показывает большой палец вверх под песню Бейонсе Freedom («Свобода»).
