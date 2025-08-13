Дочь Байдена ушла от мужа

Младшая дочь Джо Байдена подала на развод

Младшая дочь бывшего президента США Джо Байдена подала на развод. Об этом сообщает издание The Philadelphia Inquirer.

Эшли Байден 13 лет была замужем за отоларингологом и пластическим хирургом Говардом Крейном. Они поженились в июне 2012 года в американском городе Гринвилл, штат Делавэр. Этому предшествовала помолвка на закате на живописном утесе в Калифорнии.

Байден не объяснила, почему решила уйти от мужа. 11 августа она опубликовала в соцсети видео, на котором идет по парку и показывает большой палец вверх под песню Бейонсе Freedom («Свобода»).

