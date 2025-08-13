Из жизни
17:53, 13 августа 2025Из жизни

Друзья принца Уильяма и Кейт Миддлтон придумали обидное прозвище бренду Меган Маркл

Друзья принца Уильяма стали насмехаться над брендом Меган Маркл
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: As ever

Окружение принца Уильяма и Кейт Миддлтон в приватных беседах высмеивает новый бизнес-проект Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источников, друзья наследника британского престола придумали обидное прозвище бренду Меган As Ever. Они называют его As If — в значении «как будто это взлетит». «Это выглядит дешево и поспешно. Просто стыд», — цитирует анонимного собеседника издание Bella Magazine.

Под брендом Меган Маркл, запущенным в феврале, производятся джемы, чай, сухие смеси для блинчиков и печенья. Цены на продукцию выше среднего. Так, например, баночка меда стоит 20 фунтов (около 2,3 тысячи рублей). Несмотря на быстрый старт продаж, сайт компании месяцами не обновлялся — до недавнего релиза калифорнийского розового вина (три бутылки за 66 фунтов стерлингов, или 7,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что Netflix подписал новый контракт с компанией Archewell Productions, основанной принцем Гарри и Меган Маркл. Это произошло на фоне ожиданий ненавистников, что стриминговый гигант разорвет отношения с парой.

