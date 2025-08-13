Две вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

FIVB аннулировала результаты Вьетнама из-за проваленного гендерного теста

Международная федерация волейбола (FIVB) аннулировала результаты женской сборной Вьетнама на чемпионате мира до 21 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В FIVB заявили, что две вьетнамские спортсменки провалили гендерный тест. После этого подкомитет дисциплинарной комиссии организации постановил, что результаты матчей сборной Вьетнама, в которых участвовал игрок, аннулируются.

Федерация волейбола Вьетнама уже подала апелляцию в FIVB. Они не согласны с решением.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Иман Хелиф и Линь Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало волну критики.