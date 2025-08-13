Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:00, 13 августа 2025Россия

Ехавшие на машине россияне попали под удар ВСУ и получили ранения

Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ ранены двое мужчин
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) двое мужчин получили ранения. Россияне попали под удар беспилотника, когда ехали на машине, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, пострадавшие получили множественные ранения и баротравмы. Их госпитализировали.

Кроме того, ВСУ атаковали несколько зданий в российском приграничье. Так, в результате детонации FPV-дронов оказались повреждены административное здание предприятия, социальный объект, более 10 частных домов и надворных построек, восемь автомобилей и комбайн.

В селе Таврово беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом — в квартирах повреждено остекление. Также в одном из сел была перебита газовая труба — утечку газа уже устранили.

По данным Минобороны России, с 17.30 до 18.40 по московскому времени над Белгородской областью сбили семь беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что пять бойцов подразделения «Орлан» пострадали при ударах дронов в Белгородской области. Их доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни легендарный советский комментатор

    Брат короля Карла III оказался извращенцем с тысячами любовниц. Почему во дворце считают, что правда о нем «похоронит монархию»?

    Подросток нелегально посадил самолет в Антарктиде и не смог покинуть ее

    Туск раскрыл реакцию Трампа на позицию Европы по Украине

    Глава Tom Tailor в России оценил перспективы возвращения западных брендов

    «Это горячая точка со знаменитостями». Рыбацкая деревня в Греции превратилась в пристанище миллиардеров и звезд. Что их там манит?

    Назван максимальный срок хранения яиц

    ДиКаприо признался в отказе от роли в культовом фильме

    Ехавшие на машине россияне попали под удар ВСУ и получили ранения

    Скабеева описала условия Украины для встречи на Аляске одной фразой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости