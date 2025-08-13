Ехавшие на машине россияне попали под удар ВСУ и получили ранения

Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ ранены двое мужчин

В Белгородской области при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) двое мужчин получили ранения. Россияне попали под удар беспилотника, когда ехали на машине, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, пострадавшие получили множественные ранения и баротравмы. Их госпитализировали.

Кроме того, ВСУ атаковали несколько зданий в российском приграничье. Так, в результате детонации FPV-дронов оказались повреждены административное здание предприятия, социальный объект, более 10 частных домов и надворных построек, восемь автомобилей и комбайн.

В селе Таврово беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом — в квартирах повреждено остекление. Также в одном из сел была перебита газовая труба — утечку газа уже устранили.

По данным Минобороны России, с 17.30 до 18.40 по московскому времени над Белгородской областью сбили семь беспилотников самолетного типа.

Ранее сообщалось, что пять бойцов подразделения «Орлан» пострадали при ударах дронов в Белгородской области. Их доставили в больницу.