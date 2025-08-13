Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:37, 13 августа 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады назвал нереальным диалог с Украиной

Экс-депутат Рады Килинкаров: Вести диалог с властями Украины не имеет смысла
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вести диалог с нынешними властями Украины по установлению мира не имеет смысла. Об этом заявил бывший нардеп Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает ТАСС.

«С этим режимом, я считаю, вести диалог не имеет никакого смысла абсолютно. Этот режим должен быть демонтирован до основания», — заявил бывший депутат.

По его словам, власти республики, причастные к организации происходящего в стране, должны понести не только политическую, но и уголовную ответственность.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допустил переход 12 областей Украины под контроль России. Он подчеркнул, что подобные потери могут произойти в случае, если Киев не будет готов подписать перемирие с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности подготовки трехстороннего саммита с участием США, России и Украины. Когда запланирована встреча?

    Стало известно о потерях ВСУ в Сумской области целыми ротами

    Названа более полезная альтернатива вечернему холодному душу в жару

    Ушел из жизни легендарный советский комментатор

    Названо условие привлекательности вторичного жилья перед новостройкой

    Британский министр заявил сам на себя из-за незаконной рыбалки с Вэнсом

    Немецкого теннисиста дисквалифицировали за поход в душ

    «Коалиция желающих» выдвинула условия по Украине перед встречей Путина и Трампа

    Брошенный тайкой турист разгромил ее дом среди ночи и попал на видео

    Темпы роста российской экономики резко замедлились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости