Экс-депутат Рады Килинкаров: Вести диалог с властями Украины не имеет смысла

Вести диалог с нынешними властями Украины по установлению мира не имеет смысла. Об этом заявил бывший нардеп Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает ТАСС.

«С этим режимом, я считаю, вести диалог не имеет никакого смысла абсолютно. Этот режим должен быть демонтирован до основания», — заявил бывший депутат.

По его словам, власти республики, причастные к организации происходящего в стране, должны понести не только политическую, но и уголовную ответственность.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) допустил переход 12 областей Украины под контроль России. Он подчеркнул, что подобные потери могут произойти в случае, если Киев не будет готов подписать перемирие с Москвой.