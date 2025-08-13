«Это горячая точка со знаменитостями». Рыбацкая деревня в Греции превратилась в пристанище миллиардеров и звезд. Что их там манит?

Vanity Fair назвал деревню Портохелион Хэпмтоном Греции из-за дорогих вилл

В северо-восточной части греческого полуострова Пелопоннес за оливковыми рощами и бирюзовыми бухтами скрывается деревня Портохелион — место, которое западная пресса окрестила «греческим Хэмптоном». Еще несколько десятилетий назад здесь была спокойная рыбацкая деревушка, а сегодня — элитарный курорт для тех, кто избегает папарацци и суеты. В закрытые бухты Саронического залива заходят роскошные яхты, на частные пляжи выходят балконы вилл миллиардеров, а на склонах спрятаны дворцы греческих судовладельцев и иностранных аристократов. Райский уголок давно стал местом притяжения любителей тихой роскоши — от королевских особ до голливудских знаменитостей, но Портохелион делает это настолько ненавязчиво, что его по праву считают одним из самых безмятежных и тщательно охраняемых курортов Греции. О том, как богачи проводят там время, — в материале «Ленты.ру».

Путь Портохелиона от рыбацкой деревни к пристанищу богачей

Перед летним сезоном многие ломают голову над тем, куда отправиться в отпуск, чтобы отдохнуть на великолепных пляжах с чистейшей водой, без толп туристов и пафосных клубов, но с сохранившимся деревенским колоритом, богатой культурой и первоклассной кухней. Такое место действительно существует, и самые богатые люди мира готовы бороться за каждый клочок его земли. Это деревня Портохелион.

Расположенный на самом восточном мысе Пелопоннеса на полуострове Арголида Портохелион начал путь к славе среди миллиардеров во второй половине XX века. Тишина провинции и живописные пейзажи привлекли сначала обеспеченных афинян, а затем и мировых богачей. Уже в 1980-х здесь стали появляться роскошные резиденции — их строили греческие судовладельцы и члены иностранных королевских семей, ценившие уединение и естественную красоту здешних мест.

Эта горячая точка со знаменитостями — самое охраняемое сокровище Греции редакция Forbes

К началу 2000-х за районом закрепилось неофициальное звание греческой Ривьеры. Но особый вклад в превращение Портохелиона в магнит для мирового бомонда сделали инвестиции последних десятилетий. Например, греческая компания Dolphin Capital начала вкладывать в развитие этого места сотни миллионов долларов.

Их первым крупным проектом, открывшимся в 2012 году на холме над побережьем, стал ультрароскошный курорт Amanzoe — белоснежный акрополь из вилл и павильонов, вдохновленный классической греческой архитектурой. За ним последовали и другие постройки. Например, знаменитый пляжный клуб и бутик-отель Nikki Beach, мировой бренд шумных вечеринок, который в 2000-х получил известность благодаря модели Наоми Кембелл, открыл здесь свой первый европейский филиал. С этого момента и без того цветущий курорт стал еще более желанным лакомым кусочком для богачей.

Но элита и престижные отели концентрируются именно на этом участке побережья, в отличие от Миконоса или Санторини, не только из-за первоклассной недвижимости. Приезжающих сюда миллиардеров очаровывает красота местной природы и идеальное море.

Люксовый курорт Nikki Beach Фото: Nikki Beach Resort

Благодаря расположению бухт в Портохелионе вода одновременно спокойнее и теплее, чем у некоторых Кикладских островов — она не так подвержена воздействию эгейских ветров. Прогулки на лодках — одна из главных особенностей этого региона, и многие греческие семьи регулярно выходят на воду, чтобы исследовать многочисленные живописные заливы Греции.

Местные жители говорят, что купаться на Миконосе в мае слишком холодно, в то время как в Портохелионе довольно умеренный климат. А в отличие от некоторых участков итальянского побережья, здесь не возникает ощущения, что туристы словно сардины теснятся на одном участке каменистого пляжа.

«Здесь нет аэропорта, поэтому курорт действительно эксклюзивный. А благодаря близлежащим прекрасным рыбацким деревням, таким как Эрмиони, и великолепному острову Спеце, до которого можно быстро добраться на лодке, Порто Хели предоставляет отдыхающим гораздо больше разнообразия, чем большинство других греческих курортов», — пишут редакторы журнала Spear’s.

«Пересечете границу Портохелиона — и вы в мире покоя»

Репутация Портохелиона связана прежде всего с именами его высокопоставленных гостей и домовладельцев. «В Греции нет подобного места с такой концентрацией богатства», — громко заявляет менеджер Dolphin Capital Катерина Катопис.

Фото: Gatsi / Getty Images

В окрестностях курорта действительно сложился своего рода «форум» мировой элиты. Например, бывший король Греции Константинос II многие годы проводил тут лето — он владел домом на берегу с собственным пляжем, 30-метровым бассейном и 12 спальнями.

Сегодня его резиденция принадлежит 70-летнему болгарскому бизнесмену Спасу Русеву, который бережно ее реставрирует, стараясь не испортить ни внешнее, ни внутреннее оформление.

Нидерландский монарх Виллем-Александр тоже полюбил это место всем сердцем: за 4,5 миллиона евро он приобрел здесь расположенную на четырех гектарах земли виллу с собственным пляжем и бассейном. Особняк королевской четы тщательно переоборудовали под вкусы королевы Максимы, его окружили гостевыми домиками и служебными постройками — все ради абсолютной приватности.

€4,5 млн в такую сумму обошлась вилла в Портохелионе нидерландскому монарху Виллему-Александру

Виллы стоимостью десятки миллионов евро здесь — абсолютная норма. Журнал Vanity Fair метко назвал Портохелион «Хэпмтоном Греции», намекая на сходство с богатыми пригородами Нью-Йорка. Например, по информации Financial Times, несколько лет назад греческий судовладелец и его супруга из России приобрели здесь виллу за 40 миллионов евро. Кроме того, как заявляет Forbes, владение местной недвижимостью приписывали российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и покойному шотландскому актеру Шону Коннери.

Красоту этой земли ценят и восточные шейхи: принц ОАЭ Тахнун бен Зайед Аль Нахаян недавно объявил о планах строительства рядом с Портохелионом нового курорта стоимостью 203 миллиона евро, включающего пятизвездочный отель и комплекс вилл в соседнем городке Эрмиони.

А ирландский миллиардер Пол Коулсон так полюбил эти края, что купил там два крупных отеля — AKS Porto Heli и AKS Hinitsa Bay — примерно за 50 миллионов евро и планирует превратить их в новый курорт под брендом Four Seasons к 2027 году.

Миллиардеры со всего мира борются за право владеть виллой в Портохелионе

Однако круглая сумма на счете в банке не всегда позволяет миллиардерам получить то, что они хотят. Особенно в таких аутентичных местах, как Портохелион. Как поговаривают СМИ, однажды иностранная компания пыталась выкупить старую таверну Grandma’s Taverna, расположенную прямо на берегу, и предложила за нее 20 миллионов евро. Тем не менее владельцы заведения остались верны принципам ведения семейного бизнеса и не согласились продавать его ни за какие деньги.

Фото: Aristidis Vafeiadakis / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Это не единственная сенсация, связанная с покупкой недвижимости в курортной деревушке. Так, в 2018 году в небольшом нотариальном офисе близ Портохелиона состоялось тихое противостояние миллиардеров за право владеть одной из легендарных местных вилл. Речь о резиденции покойного медиамагната Ставроса Психариса, которую тот некогда называл своим летним дворцом.

На аукцион, прошедший за закрытыми дверями, явились трое: два греческих судовладельца, Динос Мартинос и Георгиос Прокопиу, и швейцарский инвестор Нил Раймер — сооснователь венчурного фонда Index Ventures. Все трое были полны решимости, имели при себе банковские гарантии на миллионы евро, и торг быстро превратился в дуэль кошельков. В итоге соперников победил Раймер, предложив за желанное имущество 11,75 миллиона евро.

€11,75 млн за эту сумму на аукционе выкупил виллу в Портохелионе швейцарский инвестор Нил Раймер

Так, один из самых известных особняков Портохелиона — 26 акров земли с частным пляжем, оцененные ранее в 45 миллионов евро, — перешел в руки зарубежного финансиста. Эта сделка наглядно показала, что местные особняки — настоящие трофеи.

«Это уже не просто модное место летнего отдыха. Курорт стал привилегированной ареной, где самые влиятельные предприниматели Греции пишут свои личные истории через приобретаемую недвижимость», — поясняет греческое издание Oema.

На курорте только фермерская еда и низкие цены в заведениях

При всем этом в деревне нет ни одного бутика или магазина люксовой одежды вроде Gucci и Fendi. Здесь также не найти шумных вечеринок и дискотек. Чем же занимаются миллиардеры в таком месте? По-настоящему отдыхают.

Курорт сознательно избегает гламурной пошлости, сохраняя деревенский шарм, ради которого сюда и едут знающие толк в роскоши люди. Днем большинство предпочитает расслабленный досуг: кто-то нежится у инфинити-бассейна с коктейлем, кто-то отправляется на лодке к соседнему острову Спецес, чтобы покататься в конном экипаже и увидеть исторические особняки.

Фото: Aristidis Vafeiadakis / Legion-media.com

Также в деревне полно простых на вид таверн, где подают свежайшие морепродукты и овощи. Регион Арголида, где расположен Портохелион, славится вином, медом, оливками и сыром. И в местные заведения попадают продукты только с локальных ферм.

Средний счет за сытный ужин здесь может приятно удивить: например, целая свежая рыба с гарнирами обойдется около 40 евро — примерно столько же стоит полтора модных коктейля на Лазурном Берегу.

В 2022 году в Портохелионе даже открылся первый автономный суши-ресторан, где роллы стоили менее 9 евро — редкая находка для курорта, в котором швартуются суперъяхты. Конечно, высокая кухня здесь тоже есть. Например, в тех же Nikki Beach и Amanzoe. Кроме того, на курорте можно арендовать виллу с личным шеф-поваром, однако обойдется она в круглую сумму.

В целом Портохелион остается уголком, где жизнь течет неспешно: утра здесь начинаются с греческого кофе у порта, дни проходят за водными развлечениями, а вечера — под звон бокалов рецины и мерцание яхтенных огней в тихой гавани.

Многие гости признаются, что атмосфера напоминает им Италию 1970-х — когда побережья вроде Амальфи еще не захлестнула волна массового туризма

Могут ли попасть в Портохелион простые люди и чего им это будет стоить?

В отличие от островных VIP-курортов, до Портохелиона можно доехать наземным транспортом, что делает его более доступным для путешественников. От Афин путь на машине занимает около 2,5-3 часов (примерно 175 километров через Коринф). С главного столичного порта Пирей ходит скоростной паром: по морю дорога займет около 3 часов.

~3 часа занимает дорога от Афин до Портохелиона

Неудивительно, что многие богачи предпочитают третий вариант — вертолет: перелет из Афин длится всего 25 минут и частные борта приземляются прямо на вертолетной площадке Amanzoe или на лужайках вилл. Регулярного аэропорта поблизости нет, что, к слову, спасает район от массового туризма и шума самолетов.

Обычные туристы иногда приезжают сюда по дороге во время путешествий по Пелопоннесу — полюбоваться тихой бухтой, заглянуть в соседний живописный Нафплион или переправиться на остров Спеце. Однако инфраструктура курорта ориентирована в первую очередь на состоятельную публику, поэтому доступных по цене вариантов жилья здесь немного.

В самом Портохелионе есть лишь несколько небольших гостиниц среднего класса и апартаментов; большая часть береговой линии занята частными виллами и отелями категории «пять звезд».

Цены на размещение начинаются от уровня «выше среднего». Ночь в Nikki Beach Resort & Spa стоит от 200 евро с завтраком за двухместный номер с видом на море — в разгар сезона эта цифра может быть выше. Флагман роскоши Amanzoe и вовсе ставит рекорды: летом минимальная цена за ночь там превышает 4000 евро.

Аренда частных вилл премиум-класса (с бассейнами, садом и персоналом) исчисляется тысячами евро в неделю, особенно если речь о первой линии. Тем не менее знающие люди уверяют: отдых здесь стоит своих денег. По данным Conde Nast Traveler, бронирование Amanzoe на июль-август стабильно близко к полному аншлагу, несмотря на тарифы с тремя нулями за ночь.

Спрос поддерживается высоким статусом курорта: его ценят за приватность, безопасность и спокойную атмосферу. Добраться сюда несложно, но важно понимать, что оставить здесь придется немало денег.

И хотя масштаб и гламурность обстановки не сравнить с шумным Сен-Тропе, это даже плюс. «Регион будет расти и становиться популярнее, но не потеряет своего очарования и останется приземленным… так что есть вероятность, что Портохелион никогда не превратится во второй Сен-Тропе, — и слава богу», — заключает представитель Amanzoe Свен ван ден Брук, окидывая взглядом зеленые холмы и спокойные бухты этого греческого рая.