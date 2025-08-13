Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:45, 13 августа 2025Мир

«Евротройка» заявила о готовности вернуть санкции против Ирана

FT: Франция, Британия и ФРГ заявили о готовности вернуть санкции против Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Arno Burgi / dpa / Global Look Press

Главы МИД Великобритании, Германии и Франции направили на имя генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша письмо с заявлением о готовности инициировать возвращение санкций против Ирана. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как следует из документа, евротройка может принять такие меры в случае, если Иран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы. Уточняется, что у стран есть для этого «четкие и недвусмысленные» юридические основания. Также отмечается, что Берлин, Париж и Лондон предложили Тегерану продлить приостановку действия санкций при условии возобновления ядерных переговоров с США и сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако их предложение «осталось без ответа со стороны Ирана».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что страна готова вернуться к проверкам МАГАТЭ. Он подчеркнул, что Тегеран готов вести переговоры по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в намерении сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске. Что указывает на попытку Киева устроить провокацию?

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Раскрыта деталь о сбежавшем из-за взятки экс-замглавы российского города

    В США проверят музеи на соответствие «историческому видению Трампа»

    Полуголый образ популярный блогерши для пляжной вечеринки смутил подписчиков

    «Евротройка» заявила о готовности вернуть санкции против Ирана

    В Китае спрогнозировали изменение расклада сил из-за российского «Буревестника»

    Полуобнаженные женщины с большими карпами снялись для календаря

    В США посмеялись над российским МиГ-29СМТ с дроном-перехватчиком

    Мошенники научились красть аккаунты на «Госуслугах» под новым предлогом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости