12:07, 13 августа 2025Силовые структуры

Франция вернет России террориста

ГП: Франция экстрадирует в Россию обвиняемого в терроризме Боташева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Франция экстрадирует в Россию Руслана Боташева, обвиненного в участии в террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщали в Генпрокуратуре.

По версии следствия, мужчина поехал в сирийский лагерь подготовки боевиков «Муаскар-Сабри» и с ноября до середины декабря 2014 года ежедневно проходил обучение военному делу. После этого он вступил в формирование, которое входило в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство», где с января по март 2015 года охранял и оборонял инженерные подразделения. Они, в свою очередь, минировали подземные туннели в сирийском городе Алеппо. Также Боташев участвовал в обороне города во время его штурма правоохранителями Сирии.

Россиянин был заочно взят под стражу, а в марте 2016 года объявлен в международный розыск. Спустя два года появилась информация, что он задержан во Франции. Туда был направлен запрос о выдаче.

В России Боташеву вменяются статья 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и часть 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической») УК России.

Как «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Боташева передали представителям российских правоохранительных органов в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

Ранее сообщалось, что Индонезия экстрадирует в Россию автора канала о продаже персональных данных.

