Глава офиса Зеленского назвал ответственных за ограничение антикоррупционных органов

Ермак: Рада приняла закон против НАБУ без давления со стороны офиса Зеленского

Верховная Рада приняла закон против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) без давления со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак на встрече со студентами, передает «Экономическая правда».

Он попытался сложить с себя ответственность за ограничения полномочий антикоррупционных органов и подчеркнул, что в момент принятия законопроекта находился в командировке. Кроме того, по словам политика, депутатов никто не принуждал голосовать за документ.

«Это депутаты проголосовали [за] изменения, которые кто-то там где-то вносил и так далее. Сегодня невозможно просто позвонить и сказать: "А ну, давайте все голосуйте"», — сказал он.

Ранее Ермак призвал посылать на три буквы людей, которые приходят «что-то решать» от имени Офиса президента. Так он ответил на вопрос о своем негласном влиянии в стране.