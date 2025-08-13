Глава Tom Tailor в России оценил перспективы возвращения западных брендов

Глава Tom Tailor в РФ Кондаков: Ушедшие фирмы быстро вернутся при снятии санкций

Покинувшие российский рынок западные бренды одежды и обуви быстро вернутся при условии нормализации геополитической ситуации и снятия санкций. Об этом заявил глава подразделения немецкой компании Tom Tailor в РФ Сергей Кондаков, его слова приводит «Коммерсантъ».

Он отметил, что прекращение бизнес-деятельности ряда западных брендов в России было связано в первую очередь с репутационными рисками. При этом был важен прецедент ухода из страны крупных производителей одежды и обуви вроде New Balance, Nike, H&M и Zara. В результате в очередь на выход потянулись и более мелкие игроки. «Это был в некотором смысле эффект домино», — пояснил Кондаков.

Его компания также активно рассматривала возможность полноценного прекращения своего бизнеса на территории России. Однако в конечном счете руководство Tom Tailor, взвесив все за и против, решило «немного уйти в тень». К подобным мыслям, в частности, подталкивал уход с российского рынка таких гигантов индустрии, как Adidas и Hugo Boss.

В 2022 году в связи с началом боевых действий на Украине немецкий бренд закрыл в РФ порядка 30 своих концептуальных магазинов, а также приостановил инвестиции в продвижение российского подразделения. Но уже к концу 2023-го, отметил Кондаков, все магазины были снова открыты, и ретейлер решил все же продолжить работать в России. Схожим образом могут поступить и другие крупные игроки в случае нормализации отношений РФ с западными странами, не исключил Кондаков. «Возвращение западных брендов в Россию при таком раскладе будет таким же быстрым, как и уход», — резюмировал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и профильным ведомствам подготовить механизм возвращения ушедших западных брендов. При этом он призвал руководствоваться при рассмотрении потенциальных заявок в первую очередь интересами отечественных компаний, которые заняли освободившиеся ниши и вложили в развитие производства значительные инвестиции. Однако, несмотря на неоднократные заверения российских властей в желании множества западных компаний вернуться в РФ, подобного рода обращений в профильную комиссию пока так и не поступило, отмечал глава Минфина Антон Силуанов.

