ГУР и ССО Украины заметили на двух направлениях

ТАСС: На херсонском и запорожском направлениях действуют подразделения ГУР и ССО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Подразделения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, а также Силы специальных операций (ССО) действуют на двух направлениях. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на херсонском и запорожском направлениях Вооруженные силы Украины (ВСУ) представлены различными механизированными, береговыми, территориальными и специальными подразделениями, а также иностранными наемниками.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» ликвидировали командира группы четвертого полка ССО ВСУ Урбановича. Отмечается, что Урбанович был уничтожен на сумском направлении в районе Алексеевки.

До этого в Сумской области российские бойцы ликвидировали командира группы центра спецопераций ССО ВСУ Вячеслава Яковенко. Уточняется, что вместе с Яковенко была разбита вся группа спецназа ССО ВСУ.

