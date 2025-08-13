Экономика
12:52, 13 августа 2025Экономика

Доходы России от продажи нефти в июле выросли

МЭА сообщило о росте доходов РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле на 7 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Todd Korol / Reuters

По итогам июля Россия увеличила доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов на семь процентов по сравнению с июнем, до 14,32 миллиарда долларов. Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Такой результат достигнут за счет увеличения объемов экспорта на один процент и роста мировых цен. Отдельно от нефти доходы выросли на 460 миллионов долларов, до 8,94 миллиарда, а от нефтепродуктов — на 470 миллионов, до 5,39 миллиарда долларов.

Вместе с тем июльские доходы оказались на 2,1 миллиарда долларов ниже, чем в прошлом году за тот же период. Добыча в июле немного сократилась — 9,2 миллиона баррелей в сутки против 9,23 в июне, но она по-прежнему выше квот ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и компенсаций.

Эксперты агентства указывают, что основной российский экспортный сорт нефти Urals в июле торговался ниже ценового потолка в 60 долларов за баррель, однако дисконт к эталонному сорту снизился до 11,9 доллара, что стало одним из самых низких значений с момента введения санкций.

Ранее Минфин сообщил, что по итогам первых семи месяцев 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета упали почти на 20 процентов, до 5,52 триллиона рублей.

