14:03, 13 августа 2025

Кабмин ФРГ подтвердил визит Зеленского в Берлин

В ФРГ подтвердили визит Зеленского в Берлин с целью онлайн-встречи по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Macdougall / Pool / Reuters

Кабмин ФРГ подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин с целью участия в онлайн-встрече с европейскими партнерами и представителями США по вопросу украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Майера.

Украинский лидер примет участие в онлайн-переговорах совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В первой видеоконференции будут участвовать председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Далее европейские лидеры и Зеленский поговорят с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что визит Зеленского в столицу Германии стал проблемой для немецких правоохранителей. По словам главы профсоюза берлинской полиции Бенджамина Джендро, накануне визита пришлось задействовать все имеющиеся силы «для обеспечения максимальной безопасности».

