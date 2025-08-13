Кабмин ФРГ подтвердил визит Зеленского в Берлин

В ФРГ подтвердили визит Зеленского в Берлин с целью онлайн-встречи по Украине

Кабмин ФРГ подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин с целью участия в онлайн-встрече с европейскими партнерами и представителями США по вопросу украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Майера.

Украинский лидер примет участие в онлайн-переговорах совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В первой видеоконференции будут участвовать председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Далее европейские лидеры и Зеленский поговорят с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что визит Зеленского в столицу Германии стал проблемой для немецких правоохранителей. По словам главы профсоюза берлинской полиции Бенджамина Джендро, накануне визита пришлось задействовать все имеющиеся силы «для обеспечения максимальной безопасности».