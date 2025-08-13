Мир
13:31, 13 августа 2025

Немецкая полиция начала жаловаться из-за визита Зеленского

Bild: Визит Зеленского в Германию стал суперкатастрофой для полиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин стал проблемой для немецких правоохранителей. Об этом сообщает газета Bild.

Как указал изданию глава профсоюза столичной полиции Бенджамин Джендро, накануне визита пришлось задействовать все имеющиеся силы «для обеспечения максимальной безопасности». По его словам, такая подготовка стала «суперкатастрофой» для сотрудников правопорядка, которым приходится работать сверхурочно и «откладывать личную жизнь на второй план».

13 августа Зеленский приедет в Берлин и примет участие в видеоконференции с американским коллегой Дональдом Трампом. В видеоконференции также будут участвовать лидеры европейских стран. Кроме того, Зеленский поговорит с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

