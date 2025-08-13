Ценности
Кореянки принялись колоть филлеры в плечи в попытке достичь идеальной внешности

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: buritora / Shutterstock / Fotodom

Кореянки принялись колоть филлеры в плечи в попытке достичь идеальной внешности как у k-pop-айдолов. Об этом сообщает портал Oddity Central.

Согласно материалу, поклонники массово обратились к косметологам в попытке создать плечи, формирующие угол в 90 градусов. Особенно популярной такая процедура стала после выхода песни Like Jennie участницы группы Blackpink Дженни — именно ее фигуре и подражают южнокорейские фанаты, причем как женщины, так и мужчины.

Отмечается, что, помимо введения филлеров, эффекта ровных плеч клиенты добиваются и с помощью процедуры Barbie Botox. В ходе манипуляции в плечи женщин и мужчин вводят ботокс, который расслабляет мышцы, делая плечи и шею более ровными и худыми.

В марте 2023 года косметолог раскрыла опасные последствия инъекций филлеров.

    Все новости