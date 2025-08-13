Король Карл III стал продавать игрушки для взрослых

Король Карл III начал продавать плюшевых медведей только для взрослых

Британский монарх Карл III представил лимитированную коллекцию плюшевых медведей, созданных по его образу. Об этом сообщает Sky News.

Эксклюзивная игрушка стоимостью 224,17 фунта стерлингов (около 25 тысяч рублей) изготовлена из серебристого мохера и хлопкового вельвета. Медведь украшен королевским вензелем, орденской лентой и точной копией звезды Ордена Подвязки, которую сам Карл III надевал на свою коронацию.

«Это коллекционное изделие создано в честь короля и его службы в ВВС и ВМС», — говорится на сайте Highgrove House, где начали продавать мишек. Всего мишек выпустят в 1948 экземплярах, каждый с сертификатом подлинности. В магазине подчеркивают, что медведь «предназначен только для взрослых коллекционеров, а не для детей».

Интересно, что сам Карл III с детства привязан к плюшевому мишке, который, по словам принца Гарри, был «трогательно потрепанным» спутником его отца. Биографы утверждают, что король до сих пор берет его в поездки, а его камердинер сравнивает ремонт игрушки с операцией у ребенка.

Часть средств от продаж пойдет на благотворительные проекты Фонда короля, который поддерживает экологические инициативы и программы для молодежи.

Ранее сообщалось о необычных кулинарных пристрастиях британского монарха Карла III. Зачастую его блюда отличаются от более известных вариантов лишь одним ингредиентом. Например, в журнале Country Life Карл призвал заменить петуха в вине на тетерева в вине и утверждал, что изобрел «тетеревяку», или мусаку с тетеревом.