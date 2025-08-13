Кредиты наличными оказались особенно популярны у одной категории россиян

«Финуслуги»: Россияне с высшим образованием чаще прочих хотят кредит наличными

В июле 2025 года в России средняя запрошенная сумма кредитов наличными достигла 753,7 тысячи рублей. Это выяснили авторы исследования, проведенного маркетплейсом «Финуслуги», выводы процитировал ТАСС.

Если сравнивать с седьмым месяцем прошлого года, то рост оценивается в 8,1 процента. Однако относительно июня сумма выросла сразу на 16,1 процента. Самые большие кредиты наличными просили жители Татарстана (1,5 миллиона рублей) и Москвы (1,1 миллиона рублей).

Исследование также выявило, что мужчины отправляли заявки на такие займы чаще женщин. Доля первых выросла до 66,9 процента, а вторых составила только 33,1 процента. Кроме того, если в прошлом году о ссудах наличными чаще просили холостые россияне, то в июле 2025 года на первое место вышли женатые пары с работающим супругом. При этом сумма кредитов растет пропорционально числу детей в семье. Бездетные в среднем просят 679 тысяч рублей, граждане с одним ребенком — 840 тысяч, а с четырьмя детьми — 1,2 миллиона рублей.

Больше всего заявок на данные займы в июле подали россияне с высшим образованием, а самый высокий размер запрошенной суммы обнаружили у должников с ученой степенью.

По данным Объединенного кредитного бюро, в июне 2025 года объем кредитования российской молодежи увеличился на девять процентов. Активнее прочих ссуды оформляли клиенты в возрасте 25-45 лет: им выдали 60 процентов от общего количества кредитов и 68 процентов их объема в денежном эквиваленте.