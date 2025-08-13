Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:18, 13 августа 2025Ценности

Мать Тимати сделала тату в честь новой внучки

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова сделала тату в честь новой внучки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @simona280

Мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Симона Юнусова сделала тату в честь новой внучки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя родительница артиста показала видео из тату-салона. Так, мастер нанес ей на предплечье дату рождения внучки Эммы, которую родила модель Валентина Иванова. При этом для записи даты использовались римские цифры.

Кадр: @simona280

Также Юнусова продемонстрировала набитые ранее даты рождения первой внучки Алисы от модели Алены Шишковой и внука Ратмира от манекенщицы Анастасии Решетовой.

11 августа Тимати подтвердил рождение дочери трогательным постом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам на «Госуслугах» приходят уведомления о включении в Реестр воинского учета. Что это означает?

    На Западе заявили о самом большом суточном продвижении ВС России за год

    Дмитриев предрек предотвращение Третьей мировой Трампом и Путиным

    На Западе осознали поражение Украины в конфликте

    Россиянка вколола плачущему младенцу сильнодействующий препарат

    Американский Vulcan вывел экспериментальный спутник GPS

    Леонардо Ди Каприо оконфузился из-за досмотра полиции

    Орбан обратился к Европе с призывом о Путине

    В стране ЕАЭС мужчину приговорили к тюрьме за участие в СВО на стороне России

    В России отреагировали на возможные требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости