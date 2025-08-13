Мать Тимати сделала тату в честь новой внучки

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова сделала тату в честь новой внучки

Мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Симона Юнусова сделала тату в честь новой внучки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя родительница артиста показала видео из тату-салона. Так, мастер нанес ей на предплечье дату рождения внучки Эммы, которую родила модель Валентина Иванова. При этом для записи даты использовались римские цифры.

Кадр: @simona280

Также Юнусова продемонстрировала набитые ранее даты рождения первой внучки Алисы от модели Алены Шишковой и внука Ратмира от манекенщицы Анастасии Решетовой.

11 августа Тимати подтвердил рождение дочери трогательным постом.