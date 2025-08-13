Медики раскрыли детали спасшей отравившихся чачей россиян терапии

Mash: Двух отравившихся чачей россиян спасли с помощью очистки крови

Двух отравившихся чачей российских туристов спасли с помощью очистки крови и антидотной терапии. Детали спасшей пациентов методики раскрыл заведующий отделением реанимации одной из больниц Ильдар Хабибуллин, пишет Mash в своем Telegram.

Со слов медика, благодаря своевременно оказанной помощи уровень метанола в организме россиян удалось снизить до нуля.

Отмечается, что оба пациента пили чачу, которой их угостили знакомые. Как утверждает канал, одному из мужчин напиток привезла подруга с моря в качестве сувенира, а второго угостила попутчица в поезде. Симптомы проявились уже через несколько часов, оба попали в медучреждение в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от отравления чачей из Адлера достигло 15 человек. После случившегося рынок, где торговали алкоголем, решили закрыть.