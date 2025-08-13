Медведчук предложил Зеленскому на Аляске сыграть на рояле или поклянчить деньги

Медведчук: Зеленский на Аляске может сыграть на рояле или поклянчить деньги

Требование Европы допустить президента Украины Владимира Зеленского на переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа абсурдно. Сыграть на рояле или поклянчить деньги украинскому лидеру предложил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Что может там делать нелегитимный, если туда попадет? Скулить, как брошенный пес? Упасть в истерике на спину и дрыгать ногами? Клянчить денег? Сыграть без штанов на рояле?» — заявил политик.

Медведчук выразил уверенность, что в ходе переговоров лидеры России и США будут договариваться о прекращении боевых действий, а Зеленский, поскольку ничего не решает, может лишь помешать урегулированию конфликта.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский планирует принудить Россию к окончанию специальной военной операции с помощью Запада. По его словам, у Зеленского нет реального плана мирного соглашения, а сам он не проявляет желания идти на уступки и вести переговоры всерьез.