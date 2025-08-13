Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции Германии

Bild: Канцлер Германии Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел совещание по проблемам правящей коалиции. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

«Канцлер и глава Христианско-демократического союза пригласил своих партийных заместителей в ведомство федерального канцлера», — утверждается в публикации.

По данным издания, темой совещания стали «промахи канцлера, его фракции и коалиции». Участники встречи также планировали затронуть разногласия во фракции канцлера из-за приостановки оборонного экспорта в Израиль.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал Мерца наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным для мирного завершения конфликта на Украине.