23:29, 10 августа 2025

В Германии призвали Мерца наладить контакт с Путиным

АдГ: Мерц должен наладить контакт с Путиным для завершения конфликта на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным для мирного завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в интервью телеканалу ZDF.

«Я бы ожидал от канцлера Мерца, который находится у власти уже полгода, чтобы он наконец связался с Владимиром Путиным, хотя бы поговорил с ним по телефону и попытался найти решение дипломатическими средствами», — призвал политик. В то же время он отметил, что большее влияние на внешнюю политику оказывает вовсе не Мерц, а американский лидер Дональд Трамп.

Кроме того, лидер АдГ признал, что компромисс по конфликту, вероятно, будет предполагать территориальные уступки, которые не устроят одну из сторон. «Но я всегда спрашиваю, какова альтернатива. Будем ли мы сражаться, как того желают некоторые, до тех пор, пока Россия не потерпит поражение? Неужели мы действительно верим, что разгромим крупнейшую ядерную державу в мире и выиграем эту войну, которая не принадлежит нам?» — задался вопросами он.

Хупалла добавил, что не считает Россию врагом для Германии. «Европа и Россия принадлежат Европейскому континенту», — заключил он.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что уже несколько недель просит Дональда Трампа ужесточить санкции против РФ.

