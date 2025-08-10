Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:53, 10 августа 2025Мир

Мерц заявил о просьбах к Трампу об ужесточении санкций против России

Мерц заявил, что несколько недель призывает Трампа ужесточить санкции против РФ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evan Vucci / AP

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уже несколько недель просит американского президента Дональда Трампа ужесточить санкции против России. Об этом сообщает телеканал ARD.

Он рассказал, что Белый дом объявил о санкциях, однако они еще не вступили в силу.

«Я уже несколько недель призываю президента США сделать это. Теперь он явно полон решимости предпринять дальнейшие шаги, но предварительно переговорив друг с другом», — пояснил Мерц.

Ранее Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Политики согласились поддерживать тесные контакты с европейскими партнерами и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев заявил об ударах ВС России по принадлежащей компании из Азербайджана нефтебазе

    Мерц заявил о просьбах к Трампу об ужесточении санкций против России

    Трамп задумался о пошлинах против Китая за покупку российской нефти

    Европейский клуб объявил об уходе российского вратаря

    Кардиолог предупредила о причинах стремительно молодеющей гипертонии

    Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать Чечню

    Идею возможной встречи Путина и Зеленского назвали непродуктивной

    Вэнс раскрыл намерения США по Украине

    Постпред США при НАТО оценил возможность участия Зеленского в переговорах Путина и Трампа

    США заявили об учете реалий на земле при урегулировании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости