Мерц заявил о просьбах к Трампу об ужесточении санкций против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уже несколько недель просит американского президента Дональда Трампа ужесточить санкции против России. Об этом сообщает телеканал ARD.
Он рассказал, что Белый дом объявил о санкциях, однако они еще не вступили в силу.
«Я уже несколько недель призываю президента США сделать это. Теперь он явно полон решимости предпринять дальнейшие шаги, но предварительно переговорив друг с другом», — пояснил Мерц.
Ранее Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Политики согласились поддерживать тесные контакты с европейскими партнерами и США.