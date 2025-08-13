Мерц раскрыл итоги переговоров с Трампом перед встречей с Путиным

Мерц заявил, что цель Трампа на встрече с Путиным — прекращение огня на Украине

Прекращение огня на Украине — одна из главных целей президента США Дональда Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Reuters.

«Мы хотим, чтобы президент Трамп добился успеха в пятницу», — добавил канцлер ФРГ. При этом он подчеркнул, что украинские и европейские интересы в сфере безопасности должны быть учтены в ходе встречи Путина и Трампа.

Также Мерц по итогам переговоров европейских лидеров с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что украинская сторона готова к обсуждению территориального вопроса с Россией, однако отправной точкой для этого должна стать так называемая «линия соприкосновения».

Видеоконференция с участием президента США и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».