МИД оценил шаги ЕС и Украины накануне саммита на Аляске

МИД: Действия ЕС и Украины накануне встречи на Аляске являются саботажем мира

Действия стран Европейского союза (ЕС) и Украины накануне встречи российского лидера Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа на Аляске являются саботажем мирных усилий России и США. С таким заявлением на брифинге выступил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины, фактически же Евросоюз их саботирует», — сказал дипломат.

Дипломат подчеркнул, что в МИД рассматривают «выпрашиваемые европейцами консультации как политически и практически ничтожное действие». По словам Фадеева, риторика европейских властей призвана лишь «замотать процесс урегулирования».

Ранее венгерский аналитик Георг Шпетле заявил, что лидеры стран ЕС боятся предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.