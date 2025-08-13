Раскрыт страх Европы из-за встречи Путина и Трампа

Аналитик Шпетле: ЕС боится встречи Путина и Трампа и попытается сорвать ее

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) боятся предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и его российского визави Владимира Путина. С таким заявлением выступил венгерский аналитик Георг Шпетле, его цитирует РИА Новости.

«Европейские политики напуганы, они действительно в растерянности и не знают, что делать (...) Я вижу, что Евросоюз хочет продолжать эту войну», — сказал эксперт.

Он отметил, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас даже организовала онлайн-конференцию глав МИД европейских стран, посвященную предстоящей встрече на Аляске.

«Они пытаются ее сорвать», — добавил Шпетле.

Ранее Шпетле призвал Запад и Украину принять поражение Киева в конфликте с Москвой. По его мнению, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует согласиться на мир в обмен на территории.