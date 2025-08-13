Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:10, 13 августа 2025Экономика

Мировому рынку нефти предрекли дисбаланс

МЭА: На рынке нефти возникнет значительный избыток в последние 3 месяца года
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Стремительный рост мировой добычи нефти, рейтинг по которому возглавляет Саудовская Аравия, столкнется с ослаблением спроса, особенно в азиатских странах, в последние три месяца 2025 года, что приведет к дисбалансу. Такой исход предрекли в Международном энергетическом агентстве (МЭА), передает Financial Times.

В агентстве понизили прогноз роста мирового спроса в текущем году до 680 тысяч баррелей в день, что на треть уступает январскому прогнозу и является минимумом с 2009 года. Спрос падает в Китае, Индии и Бразилии — в странах, столкнувшихся с угрозой высоких американских пошлин.

В результате предложение (которое вырастет на 2,5 миллиона баррелей в сутки в 2025 году) существенно опередит спрос, создавая потенциал для «значительного избытка» на рынке. Кроме того, избыток примерно в 2 миллиона баррелей в день сохранится до 2026 года.

Ситуация усугубится, если Вашингтон ужесточит санкции против Москвы и Тегерана, которые являются третьим и пятым по величине производителями в мире соответственно.

Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти в июле выросли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи боевиков сложили оружие в ЦАР. Какую роль в этом сыграла ЧВК «Вагнер»?

    Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

    США потребовали от ЕС «заткнуться или действовать» в деле санкций

    В Польше задумались об отмене помощи украинским беженцам

    Мировому рынку нефти предрекли дисбаланс

    Зеленский опубликовал кадры с онлайн-встречи с лидерами стран Запада

    «Краснодар» разгромил «Динамо» в Кубке России

    Мерц сообщил об обещании Трампа по встрече на Аляске

    Захарова вспомнила стихотворение Михалкова после встречи Зеленского

    Суд в США разрешил Трампу сократить иностранную помощь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости