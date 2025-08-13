Мошенники научились красть аккаунты на «Госуслугах» под новым предлогом

РБК: Мошенники стали воровать аккаунты на «Госуслугах» от имени военкоматов

Эксперты начали фиксировать случаи кражи аккаунтов россиян на портале «Госуслуги» под предлогом обновления сведений от сотрудников военкомата. Об этом рассказал эксперт по социотехническому тестированию компании Angara Security Яков Филевский в беседе с изданием РБК.

По его словам, одной из новых уловок злоумышленников стала «актуализация данных в реестре электронных повесток». Таким образом аферисты пытаются получить коды из СМС, чтобы затем авторизоваться под аккаунтами граждан на портале.

В действительности звонки от военкоматов и других госорганов носят строго информационный характер, не требуя срочных действий, подчеркивают специалисты. Взаимодействие с гражданами происходит через официальные бумажные или электронные повестки, а телефонный звонок юридической силы не имеет.

Кроме того, есть несколько способов распознавания мошенников. Обычно киберпреступники используют мобильные номера, в то время как представители госорганов и ведомств звонят с городских телефонов. Однако главный тревожный сигнал — просьба назвать код из СМС, данные личных документов или иную информацию конфиденциального характера.

Часто жертвы оказываются под психологическим прессингом. Мошенники специально задают вопросы, провоцирующие ответ «да». Для того, чтобы уберечь свои данные от утечки, стоит придумывать надежные пароли, включать двухфакторную аутентификацию через приложения вместо СМС и заходить на «Госуслуги» только через официальный сайт или мобильное приложение, рекомендует Филевский.

Ранее пенсионеров предупредили о схемах обмана с помощью социальных выплат. Подозрение может вызвать яркая реклама в сети с обещаниями новых выплат, премий от государства или индексации пенсии. Переход по рекламной ссылке может перенести на фишинговый сайт, замаскированный под страницу Пенсионного фонда России (ПФР) или портал «Госуслуги».