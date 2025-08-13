Муж нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила

В Пакистане крокодил набросился на женщину, которая стирала одежду в канале. Об этом сообщает издание Pakistan Observer.
Инцидент произошел у канала Нара в окрестностях города Суккур. Крупный крокодил вцепился женщине в ногу, когда она подошла к берегу, и попытался утащить ее в воду.
На помощь пришел муж пострадавшей. Он нырнул в канал, сумел вырвать жену из пасти крокодила и вытащил ее на берег.
Женщина получила тяжелые травмы и была без сознания. Ее доставили в больницу в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.