18:55, 13 августа 2025Из жизни

Муж нырнул в воду и вырвал жену из пасти крокодила

В Пакистане муж пришел на помощь жене, которую утащил крокодил
Фото: Unsplash

В Пакистане крокодил набросился на женщину, которая стирала одежду в канале. Об этом сообщает издание Pakistan Observer.

Инцидент произошел у канала Нара в окрестностях города Суккур. Крупный крокодил вцепился женщине в ногу, когда она подошла к берегу, и попытался утащить ее в воду.

На помощь пришел муж пострадавшей. Он нырнул в канал, сумел вырвать жену из пасти крокодила и вытащил ее на берег.

Женщина получила тяжелые травмы и была без сознания. Ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.

    Все новости